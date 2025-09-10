Пулсът на танца

(България, 2024 г.)

10 Септември 2025

Жанр: романтичен, драма

Режисьор: Георги Костов

В ролите: Георг Киряков, Башар Рахал, Ники Илиев, Мартина Кондаклиева, Ивайло Захариев, Райна Караянева, Любомир Ковачев, Стан Яневски, Сара Драгулева и др.

 

10-годишната Мартина (Мартина Кондаклиева) е състезателка по спортни танци, чиято амбициозна майка, бивша танцьорка, прави и невъзможното, за да я превърне в шампион на България. Трънливият път към победата отвежда момичето при Виктор – ексцентричен млад треньор, печелил вече шампионската титла, който преживява тежко раздялата с партньорката си. Двамата с Мартина успяват да си помогнат взаимно и да превъзмогнат проблемите.

 

