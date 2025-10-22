Реална опасност

Един от най-близките приятели на американския президент и семейството му са избити – най-вероятно от колумбийски наркокартел. Агентът от ЦРУ Джак Райън (Харисън Форд) започва да разследва случая, но не знае, че Пентагонът и Белият дом организират тайна военна операция срещу картела.

Нещата се усложняват още повече, когато екипът на Райън попада в клопка, в която той губи агент и приятелка на съпругата му. Райън трябва да рискува не само кариерата си, но и живота си, за да разкрие истината.

(„Clear and Present Danger“, САЩ, 1994 г.)

Жанр: екшън, криминален, трилър

Режисьор: Филип Нойс

В ролите: Харисън Форд, Уилям Дефо, Джеймс Ърл Джоунс, Ан Арчър, Хоаким де Алмейда, Хенри Черни, Харис Юлин, Доналд Мофат, Мигел Сандовал, Бенджамин Брат, Реймънд Круз и др.