Реална опасност

22 Октомври 2025

Реклама

Един от най-близките приятели на американския президент и семейството му са избити – най-вероятно от колумбийски наркокартел. Агентът от ЦРУ Джак Райън (Харисън Форд) започва да разследва случая, но не знае, че Пентагонът и Белият дом организират тайна военна операция срещу картела.

Нещата се усложняват още повече, когато екипът на Райън попада в клопка, в която той губи агент и приятелка на съпругата му. Райън трябва да рискува не само кариерата си, но и живота си, за да разкрие истината.

(„Clear and Present Danger“, САЩ, 1994 г.)

Жанр: екшън, криминален, трилър

Режисьор: Филип Нойс

В ролите: Харисън Форд, Уилям Дефо, Джеймс Ърл Джоунс, Ан Арчър, Хоаким де Алмейда, Хенри Черни, Харис Юлин, Доналд Мофат, Мигел Сандовал, Бенджамин Брат, Реймънд Круз и др.

 

Тагове: Реална опасност

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.