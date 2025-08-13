След залеза

Жанр: екшън, комедия, криминален

Режисьор: Брет Ратнър

В ролите: Пиърс Броснан, Салма Хайек, Уди Харелсън, Дон Чийдъл, Наоми Харис, Крис Пен, Майкълти Уилямсън и др.

Двама майстори на обира, Макс и красивата му съучастничка Лола, са избягали на Райския остров – на Бахамите, за да си починат и да се наслаждават на трудно спечеленото си богатство. Но Стан, агент от ФБР, преследващ Макс от седем години, отказва да повярва в оттеглянето им. Той подозира, че планират да откраднат последния Наполеонов диамант, който по съвпадение трябва да пристигне на острова като част от пътуваща изложба.

Докато Лола държи на новия си, спокоен живот, Макс наистина обмисля кражбата на диаманта. Сега въпросът е, ще се завърне ли той към стария занаят – и ще успее ли най-накрая Стан да го хване?