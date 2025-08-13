След залеза

(„After the Sunset“, САЩ, 2004 г.)

13 Август 2025

Реклама

Жанр: екшън, комедия, криминален

Режисьор: Брет Ратнър

В ролите: Пиърс Броснан, Салма Хайек, Уди Харелсън, Дон Чийдъл, Наоми Харис, Крис Пен, Майкълти Уилямсън и др.

 

Двама майстори на обира, Макс и красивата му съучастничка Лола, са избягали на Райския остров – на Бахамите, за да си починат и да се наслаждават на трудно спечеленото си богатство. Но Стан, агент от ФБР, преследващ Макс от седем години, отказва да повярва в оттеглянето им. Той подозира, че планират да откраднат последния Наполеонов диамант, който по съвпадение трябва да пристигне на острова като част от пътуваща изложба.

 

Докато Лола държи на новия си, спокоен живот, Макс наистина обмисля кражбата на диаманта. Сега въпросът е, ще се завърне ли той към стария занаят – и ще успее ли най-накрая Стан да го хване?

Тагове: бтв филми

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.