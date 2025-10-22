Точен прицел

Осем различни свидетели споделят своята версия за опита за убийство на президента на САЩ. Тайният агент Торнс (Денис Куейд) и агент Кент Тейлър (Матю Фокс) охраняват президента по време на среща в Испания, посветена на тероризма. Малко след пристигането на делегацията се чуват изстрели и президентът пада. В създалата се паника американският турист (Форест Уитакър) се появява с видеокамера, на която смята, че е заснел похитителя.

(„Vantage Point“, САЩ, Мексико, 2008 г.)

Жанр: трилър, екшън, драма

Режисьор: Пийт Травис

В ролите: Денис Куейд, Уилям Хърт, Матю Фокс, Форест Уитакър, Сигорни Уивър, Саид Тагмауи, Едгар Рамирес, Айелет Зурер, Едуардо Нориега, Брус Макгил, Зоуи Салдана, Ричард Т. Джоунс и др.