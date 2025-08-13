Твърде лично 2

Жанр: екшън, трилър

Режисьор: Оливие Мегатон

В ролите: Лиъм Нийсън, Маги Грейс, Фамке Янсен, Раде Шербеджия, Лиланд Орсър, Джон Грийс, Д. Б. Суини, Люк Граймс, Оливие Рабурден, Кеворк Маликян и др.

Бившият агент на ЦРУ Браян Милс (Лиъм Нийсън) и съпругата му са взети за заложници в Истанбул от бащата на убития от Милс похитител, отвлякъл дъщерята му няколко години по-рано. Отново попаднал в тежка ситуация, той трябва да използва всички свои умения, за да спаси себе си и съпругата си.