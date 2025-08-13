Време за престъпления: Свободно падане

(„CrimeTime: Freefall“, САЩ, 2024 г.)

13 Август 2025

Жанр: драма, мистерия

Режисьор: Стейси Н. Хардинг

В ролите: Линди Грийнууд, Люк Макфарлейн, Хана Хъгинс, Ленъкс Лийкок, Джейсън Трембли, Боби Кинг, Би Джей Харисън, Джована Бърк, Линдън Банкс, Кайл Уорън и др.

 

Актрисата от криминални сериали Хадли Уорнър се оттегля в малко градче, където се сблъсква с първия си истински случай. Използвайки знанията си от телевизионните поредици, тя помага на детектив Шон Кейдън да разреши случая.

