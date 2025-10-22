Всички страхове

22 Октомври 2025

Страховете на САЩ от нова Студена война са подновени, след като президентът на Русия умира и е наследен от мъж с тайнствено минало. В същото време младият анализатор в ЦРУ Джак Райън (Бен Афлек) разкрива зловещ план за дестабилизиране на света, задействан от неонацистка организация, която се е сдобила с ядрена бомба. Те планират да я взривят по време на футболен мач, за да провокират конфликт между САЩ и Русия. Райън трябва да предотврати катастрофа, която може да доведе до война между суперсилите.

Филмът е създаден по бестселъра на Том Кланси „Всички страхове“.

(„The Sum of All Fears“, САЩ, 2002 г.)

Жанр: екшън, трилър

Режисьор: Фил Олдън Робинсън

В ролите: Бен Афлек, Морган Фрийман, Джеймс Кромуел, Лив Шрайбър, Бриджит Мойнахан, Алън Бейтс, Киърън Хайндс, Филип Бейкър Хол, Рон Рифкин, Брус Макгил, Колм Фиори, Кен Дженкинс и др.

