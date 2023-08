Зрителна измама 2

Четиримата конници се завръщат за пореденото "отнасящо" приключение. Те издигат сценичната илюзия на нова висота и тръгват по света. Преди три години трупата илюзионисти обираха с магически трикове богати магнати, придобили състоянията си по нечестен начин - и раздаваха плячката си на обикновените хора, като съвременни последователи на Робин Худ. Този път, мисията на „Четиримата конници” е да разобличат неетичните практики на технологичния магнат Уолтър Мабри.

Илюзионистите обаче не предполагат, че Уолтър знае за техните намерения и също им подготвя номер с изчезване, достоен за магьосник. Техническият гений заплашва конниците с това, да прецака техния най-невъзможен досега обир. Нещата са на път да излязат извън контрол, когато се появява и техният стар враг Артър Теслър, а ФБР отново е по петите им…

Дали този път „Четиримата конници” няма да попаднат в капан и ще им стигне ли магията, за да се спасят? Единственият им шанс е да осъществят една последна безпрецедентна каскада, за да изчистят имената си и да разкрият организатора.

(„Now You See Me 2“, САЩ, 2016 г.)

Жанр: екшън, трилър, комедия

Режисьор: Джон М. Чу

В ролите: Джеси Айзенбърг, Марк Ръфало, Уди Харелсън, Дейв Франко, Даниел Радклиф, Лизи Каплан, Майкъл Кейн, Морган Фрийман, Дейвид Уоршофски и др.