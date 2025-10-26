Коментар на водещия: Насред бурята - санкциите и България

Бурята в България може да дойде неочаквано и внезапно, независимо, че е започнала като лек вятър на другия край на света. Най-опасната заблуда в нашето общество е да вярваме, че вътрешната политика не се влияе от външните процеси. Тук имаме лошият навик да ги неглижираме, затова и международните новини обикновено са изтикани в ъгъла. А истината е, че всяко политическо или икономическо статукво в държава като България се разклаща преди всичко от комбинация на преплитащи се външни фактори.

Целия коментар вижте във видеото