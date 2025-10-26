В главната роля: Азис

Наричат го "Краля на попфолка" - артистът, който промени не само музиката, но и представата за свободата да бъдеш себе си. Азис е роден като Васил Боянов на 7 март 1978 година в Сливенския затвор.

Пътят му към сцената започва от малко момче с голяма мечта - да се занимава с музика. Васил прекъсва образованието си след пети клас и известно време пее заедно с баща си.

В продължение на няколко години живее в Германия, където разхожда кучета, за да се издържа. След завръщането си в България Васил Боянов създава феномена Азис и се изстрелва на челните места в музикалните класации.

Днес името му е символ на успех и безапелационен талант. Азис превърна всяка своя песен в събитие, всяка своя поява - в разговор за обществото. Певец, шоумен, актьор, баща... и човек , който не следва правилата, а ги създава.