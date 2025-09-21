В главната роля: DARA

Тя е явление в съвременната поп музика. Дарина Йотова, по-известна като DARA, е родена на 9 септември 1998 година във Варна, където завършва Националното училище по изкуства.

Като дете мечтаела да бъде шампион по художествена гимнастика, но музиката я избира завинаги.

От 7-годишна се занимава с народно пеене, но по-късно променя посоката на музикалното си развитие.

Дебютната ѝ песен "К'во не чу" се превръща в абсолютен хит и я изстрелва на върха на класациите.

Следват награди, концерти и хиляди почитатели.

През 2018 г. DARA печели титлата "Най-добра изпълнителка" на БГ Радио, а три години по-късно става и най-младият треньор в музикалното риалити предаване "Гласът на България", излъчвано в ефира на BTV.

През 2024 г. тя показа още една своя впечатляваща страна – на сцената на Dancing Stars, където превърна танца в ново предизвикателство и вдъхновение.

DARA има и специална роля по време на предстоящия концерт на световноизвестния изпълнител Роби Уилямс на 28 септември в София - тя е българският изпълнител, избран да подгрява концерта.