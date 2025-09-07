В главната роля: Владимир Карамазов

Той е едно от емблематичните лица на Народния театър, но е човек, който отдавна показва таланта си извън сцената и отказва да бъде заключен в рамките на едно определение. Той е Владимир Карамазов, роден през 1979 в София. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър през 2002. В същата година се присъединява към трупата на Народния театър "Иван Вазов". Получава артистичния псевдоним "Карамазов" от режисьорката Лилия Абаджиева за ролята на Ромео. Фотограф с международни отличия, продуцент, пътешественик. Не спира да търси нови територии в изкуството и в живота. Тази есен Владо Карамазов влиза в ролята на водещ на българската адаптация на глобалния телевизионен феномен "Traitors: Игра на предатели".

"Наистина съм щастлив, че ми се отдаде тази възможност да бъда водещ на този формат, защото той наистина е много различен от всичко, което ние сме виждали. И когато така разбрах, че има възможност да бъда водещ, се зарадвах много, защото е един формат, който не се занимава с клюки, а се занимава с една изключителна игра, която показва хората в съвсем различна светлина. И е доста интересно", споделя той. Не пропускайте "Traitors: Игра на предатели" от 16 септември по bTV.