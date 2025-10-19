120 минути
Червената лампа в хазната
В началото на седмицата – поне на думи – правителството се разклати, в края ѝ стана ясно, че по-скоро ще се прегрупира. Но какво показват финансовите сметки, които плащаме всички?

„Сигурно си спомняте, че от последните 4 години и половина аз светвам най-голямата „червена лампа“, която става все по-интензивна. Други хора постепенно се сетиха да се включат. През последната седмица - и Международният валутен фонд, и управителят на БНБ. Ставаме все повече. Няма никой, който да твърди обратното. Всички знаем, че ситуацията в бюджета е тъмночервена“. Това коментира в предаването „120 минути“ Николай Василев - икономист, бивш инвестиционен банкер и министър на икономиката.

