Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система

През седмицата Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, се усъмни в решаващата автотехническа експертиза. Според него, вещото лице по делото е свързано с един от адвокатите на обвиняемия, а следственият експеримент е направен с празен камион.

Тези негови думи, казани публично пред съда в Плевен, провокираха вещото лице професор Станимир Карапетков да заяви в „Лице в лице“ в петък, че не разбира защо е атакуван по този начин, след като експертизата не е в полза на обвиняемия и няма никакви нерегламентирани отношения с нито един юрист или магистрат.