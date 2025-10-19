120 минути
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система

През седмицата Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, се усъмни в решаващата автотехническа експертиза. Според него, вещото лице по делото е свързано с един от адвокатите на обвиняемия, а следственият експеримент е направен с празен камион.

Тези негови думи, казани публично пред съда в Плевен, провокираха вещото лице професор Станимир Карапетков да заяви в „Лице в лице“ в петък, че не разбира защо е атакуван по този начин, след като експертизата не е в полза на обвиняемия и няма никакви нерегламентирани отношения с нито един юрист или магистрат.

 

 

 
Гледайте
цели епизоди на
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.