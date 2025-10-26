След сблъсъците по делото "Сияна"

Има ли зависимости, манипулации и лъжливи заключения сред автотехническите експерти по дела за катастрофи? Въпросът повдигна бащата на загиналата 12-годишна Сияна. В серия интервюта той твърди, че експертът по делото Сияна професор Станимир Карапетков цели да си направи отвод, с което да отпадне изготвената от него ескпертиза, делото да бъде забавено, а подсъдимият за катастрофата - да излезе от ареста.

Карапетков отрече и призова Николай Попов да му се извини, а съюзът на независимите автотехнически експерти го подкрепи.