Живот като в криминален филм
Полицията продължава издирването на тримата от бандата на Наглите, които изчезнаха през август.

Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето бяха осъдени за серия отвличания на жертви срещу откупи и излежаха 15 години от присъдите си. В пълна мистерия остава и информацията къде са парите, платени от отвлечените за свободата им.

Жертвите не са получили и лев обратно от откупите, които са платили, нито пък от обезщетенията, които бандата на Наглите дължат на отвлечените. Как се стигна до изчезването на тримата от бандата? Марин Николов в ексклузивно интервю с една от жертвите на Наглите - майка на единственото похитено дете сред отвличанията им. Вижте.

