bTV Репортерите: Сцени на забравата

Какво се крие под центъра на София и как се отнасяме към това наследство

13 Септември 2025
bTV Репортерите: Сцени на забравата

Вече всички знаят, че на бул. „Дондуков“ в София има амфитеатър и че е вторият по големина в цяла Европа – след римския Колизеум.

„Веднага се появиха първо хора, включително публични личности, които започнаха да ни обясняват как този амфитеатър бил в топ 3, топ 5, топ нещо. Тоест, част от някакво съревнование в римската империя. Може би било разочароващо за тях, но той дори не е в топ 15. Прави ли го това по-малко ценен? Със сигурност не“, казва историкът Димитър Атанасов.

