Ана де Армас влиза в ролята на Мерилин Монро

Започваме десетия сезон на предаването с ударна доза стил и блясък, както подобава - тази седмица се състоя премиерата на новия биографичен филм, посветен на една икона - вечната Мерилин Монро. Лентата "Blonde" беше представена за първи път на филмовия фестивал във Венеция този четвъртък, а в ролята на Мерилин влиза актрисата Ана де Армас. Филмът е мрачен разказ за живота на емблематичната актриса, който разкрива част от травмите, които вечният секс символ крие зад бляскавия си образ.

И от една легендарна жена към друга - този месец се навършват 20 години от победата на голямата Кели Кларксън в първия сезон на "American Idol". По този повод певицата ще получи своята звезда на Алеята на славата в Холивуд на 19 септември. По време на церемонията тя ще бъде представена официално от самия Саймън Кауъл, който е част от журито на музикалното риалити преди две десетилетия. Певицата остава един от най-успешните изпълнители, започнали своята кариера от музикален формат, с повече от 25 милиона продадени копия от своите албуми, а през последните години зрителите я обикнаха и като водещ на "Шоуто на Кели Кларксън".

И като говорим за успешни хора, няма как да споменем един човек, около когото новините през последния месец не спират да валят - Хари Стайлс постави рекорд с неговата "As It Was", която се превърна в песента, прекарала най-дълго време на върха на класацията на "Билборд" за сингли през това десетилетие. Междувременно тази седмица на кино фестивала във Венеция се състоя премиерата на новия филм с участието на звездата, озаглавен "Don't Worry Darling", а преди дни се появи и първият трейлър на лентата "Mr. Policeman", отново с Хари в главната роля. Ние си пожелаваме през новия сезон да бъдем също толкова успешни, колкото Хари.