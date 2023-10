Започваме с голямата новина на седмицата - Ед Шийрън идва в България!

Страната ни ще стане част от настоящото световно турне на звездата на 31-ви август 2024-та.

На 24-ти октомври ще бъде премиерата на биографичната книга на Бритни Спиърс - "The Woman In Me".

За финал изпращаме поздрави на Малума и неговата половинка Сусана Гомес, които са в очакване на първото си дете!