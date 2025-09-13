Есен в косите
Есен в косите

Като всяко образцово лайфстайл предаване, освен да ви срещаме с най-големите звезди, да ви информираме за всички новини от света на известните и да ви разказваме любопитни истории, и през този сезон ще се стараем да ви бъдем полезни с някой и друг моден съвет!

Минутите за мода тази седмица са посветени на тенденциите в прическите през предстоящата есен, а повече за тях ще ни разкаже един човек, който не просто ги следва, а ги задава - коафьорът на звездите Георги Петков! В неговия салон ни води Неделина Пенчева от ladyzone.bg

