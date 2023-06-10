Евгени Генчев: Търся неща за себеизразяване

В студиото на "COOLt" посрещаме Евгени Генчев.

"Аз съм музикант, пиша есета, книги, същевременно съм и актьор. Учил съм Актьорско майсторство, в Лондон също, бил съм на постановки там, и го дадох на пауза, защото се изискваше много време от едно турне, за което се подготвяхме", разказа той.

"Книгата в момента е в процес. Две издателски къщи са много заинтересовани", сподели Евгени.

Вижте целия разговор във видеото.