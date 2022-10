"House Of the Dragon": Финалът на първия сезон на сериала - с рекорден брой зрители

Поставяме началото с един финал - финалът на първата глава от "House Of the Dragon". Тази седмица видяхме десетия епизод от първия сезон на сериала, който се превърна в достоен наследник на "Игра на тронове". Последният епизод на поредицата, която разказва историята на Дома Таргариен, е проследен от повече от 9 милиона зрители, превръщайки го в най-гледания финал на сезон на сериал след края на самия "Игра на тронове" през 2019-а. Съвсем очаквано, "House Of the Dragon" ще има своето продължение, като снимките на втория сезон ще започнат в началото на следващата година.

И от един рекордьор към друг - Тейлър Суифт и нейният нов албум "Midnights" чупят рекорд след рекорд. След като "Midnights" се превърна в най-стриймвания албум за 24 часа в най-голямата стрийминг платформа, стана ясно, че само за първите пет дни след неговото излизане, от него са продадени и над един милион физически копия в САЩ.

