Матю Пери бил на крачка от смъртта

Както обикновено, стартираме с музика и една особено специална новина за меломаните - един от любимците на тийнейджърите от миналото десетилетие, Луи Томлинсън от бившата бой банда "One Direction", пристига в София за първия си голям концерт у нас. Той ще се състои на 18-и септември 2023-та година в "Арена Армеец" и ще бъде част от турнето "Faith In the Future".

И като говорим за успешни групи от близкото минало, няма как да не отбележим, че тази седмица в САЩ в битката за номер едно албум влизат две банди, чиито кариери продължават вече десетилетия, но те са все така популярни - Red Hot Chili Peppers и Backstreet Boys.

За финал - един любим актьор от малкия екран, който ни кани в личния си свят с новата си автобиография. Говорим за Матю Пери или любимият ни Чандлър от вечния сериал "Приятели". Във "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" той разказва както за успехите, така и за най-тъмния период от живота си, когато е бил на крачка от смъртта заради пристрастеността си към опиати. Звездният актьор започва мемоарите си с разкритието, че преди няколко години е бил на крачка от смъртта. На 49-годишна възраст той прекарва две седмици в кома и пет месеца в болница, а лечението му е трудно и продължително. Още за трудностите по пътя и моментите на триумф в живота на Матю Пери ще разберем на 28-и октомври, когато е и премиерата на "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".