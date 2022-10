Музика на живо с момчетата от "No More Many More". В студиото на "COOLt" те изпълниха песента "Остави всичко".

"Надяваме се до март месец да имаме още един албум. Продължаваме да работим", каза Методи Кръстев.

"Стараем се да вливаме и българския фолклор в нашето творчество и мисля, че доста добре се получава", поясни Радослав Гергов.

Вижте повече във видеото.