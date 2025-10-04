На този ден преди години

И вече традиционно, във финалните минути на предаването си припомняме култови моменти от богатия архив на 25 години bTV и 12 години COOLt. Предлагаме ви трогателен откъс от нашето предаване в навечерието на Коледа преди 7 години, който се радва на стотици хиляди гледания, коментари и реакции в нашите социални мрежи през последните дни. Тогава специални наши гости бяха момчетата, благодарение на които плакахме от радост миналия уикенд - Алекс и Мони Николови, заедно с техните родители Владо и Мая, а в студиото бяхме 6-има, защото аз бях в очакване на моя Алкесандър.