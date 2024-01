По традиция в първите минути на предаването обобщаваме най-интересното от света на шоубизнеса през седмицата.

Безспорно най-голямата новина тези дни бяха номинациите за наградите "Оскар". За тях обаче ще си говорим надълго и нашироко след малко.

Сега ще обобщим набързо номинациите за едни други "отличия" - наградите "Златна малинка". В цели седем категории там присъства филмът "Непобедимите 4". А сред номинираните актьори за антинаградите са имена като Силвестър Сталоун и Меган Фокс.

Новини имаше и в телевизионния свят, най-голямата от тях - Краси Радков и Алекс Раева ще водят новия бляскав сезон на "Dancing Stars".

За финал - нова музика от Джъстин Тимбърлейк. Пускаме ви част от 'Selfish' - първия сингъл от новия му албум 'Everything I Thought It Was'.