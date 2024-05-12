Николаос Цитиридис запълва свободното си време с национално турне

Днес специален гост в студиото на "COOLt" е Николаос Цитиридис. Той тръгва на национално турне.

"Във Велико Търново ще дам начало на турнето "Човек без работа". Дълго време го планирах. Определено имам какво да казвам, разказвам. Хората, до колкото знам, се интересуват от това какво се е случило с мен преди шест месеца, когато падна предаването и какво се е случило за тези шест месеца с мен. Изцяло ново шоу", сподели Николаос.

Какво още каза той пред Натали Трифонова, вижте във видеото!