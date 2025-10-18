Никос Вертис: За да бъдеш щастлив, трябва да имаш любов около себе си

Още в началото отиваме в Атина, Гърция, за да ви покажем как премина едно от най-бляскявите събития за годината в южната ни съседка - промоцията на новия албум на мегазвездата Никос Вертис.

"Най-важното е, че когато представяш новия си албум и новите песни, трябва да се съсредоточиш върху онова, което публиката иска от теб. Хората, които познават музиката ти, винаги очакват нещо различно от теб. Затова се опитваме да правим нова музика в моя стил, но да го поднасяме по различен начин."

Гледайте цялото интервю във видеото.