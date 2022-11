Нов трейлър на "Аватар: Природата на водата"

Поставяме началото, отброявайки дните до 16-и декември, когато ще се случи премиерата на "Аватар: Природата на водата". Тази седмица видяхме нов трейлър на дългоочакваната лента, която излиза 13 години след първата част от хитовата продукция на Джеймс Камерън. Новият трейлър ни потапя в уникалната атмосфера на филма и ни разкрива част от изпитанията, пред които са изправени Джейк, Нейтири и семейството им при заплаха, която ги принуждава да напуснат дома си и да търсят помощта на други племена.

Повдигаме завесата на още една предстояща кино лента, макар и все още да не сме видели кадри от нея. Става дума за очаквания еротичен филм на ужасите, наречен "Alone At Night", който ще бележи голямото завръщане на екран на Памела Андерсън. Премиерата на "Alone At Night" се очаква в началото на следващата година, пет години след последната поява на Памела на големия екран, а звездният каст на лентата се допълва от имена като Парис Хилтън и Ашли Бенсън.

И като говорим за завръщания, няма как да не ви пуснем "Lift Me Up" - голямото завръщане на Риана в музиката след повече от шест години. Както вероятно знаете, песента е част от саундтрака на предстоящия филм "Black Panther: Wakanda Forever", а само в първия ден след излизането си, "Lift Me Up" е била стриймвана почти 10 милиона пъти в "Спотифай", което я превръща в най-успешната песен, част от саундтрак, в стрийминг платформата. Очаква се новият сингъл на Риана да бъде част и от шоуто ѝ на полувремето на "Супербоул" през 2023-та година.