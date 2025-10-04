Специално: Андре Рийо
Специално: Андре Рийо

В следващите минути отиваме на едно от най-приказните места в света - Маастрихт, и то на площада в града, по време на пъстрите феерични концерти на Андре Рийо и оркестъра му. И до края на репортажа ще ви изненадаме с видео връзка с маестрото, защото всички български почитатели се вълнуват от предстоящия концерт на 4-ти февруари в Арена "8888". В Маастрихт бяхме заедно с оператора Виктор Атанасов и за първи път имахме неограничен достъп зад кулисите на представленията. Ето какво заснехме.

