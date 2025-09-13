Среща на звезди от две вселени

За публиката с изтънчен вкус музикалното събитие на годината беше оперната Гала на площад "Св. Александър Невски", на която световноизвестното българско сопрано Соня Йончева събра на една сцена тримата тенори Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Виторио Григоло. Всичко най-интересно около този исторически концерт вие вече го знаете от репоражите на Елица Кънчева, но в натоварената си програма Карерас и Доминго уважиха поканата на своя стар приятел Христо Стоичков да посетят неговата "Зала на славата".

