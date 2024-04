Как Валери Григоров и Дорина получиха 40 точки от журито на "Dancing Stars"?

Миналата седмица Валери Григоров и Дорина Стоянова-Ковачева получиха в "Dancing Stars" максималната оценка от 40 точки за танца си на песента на Елтън Джон "Something About the Way You Look Tonight".

Логично първият въпрос към тях днес в „Тази сутрин“ бе как са постигнали този резултат при положение, че Валери обяви в началото на шоуто как нищо не разбира от танци.