Надкаст: Близнаците Атанас и Стефан: Нямахме представа, че толкова се е говорило за нас в къщата

Една жена и петима мъже си тръгнаха от най-горещото риалити „Ергенът: Любов в рая“ след серия от неочаквани ходове и смайващи обрати. Студентката по право Емили, моделът Валентин, лекарят Пенко, треньорът Стоян, търговeцът Атанас и неговият брат близнак, инженерът Стефан, се разделиха с приключението на остров Родос след напрегната Церемония на розата, на която нежният пол действа смело и непредвидимо.

Атанас и Стефан са в студиото на Надкаст, за да разкажат повече за преживяването си в предаването.