Надкаст: Близнаците Атанас и Стефан: Нямахме представа, че толкова се е говорило за нас в къщата
Надкаст: Близнаците Атанас и Стефан: Нямахме представа, че толкова се е говорило за нас в къщата

Една жена и петима мъже си тръгнаха от най-горещото риалити „Ергенът: Любов в рая“ след серия от неочаквани ходове и смайващи обрати. Студентката по право Емили, моделът Валентин, лекарят Пенко, треньорът Стоян, търговeцът Атанас и неговият брат близнак, инженерът Стефан, се разделиха с приключението на остров Родос след напрегната Церемония на розата, на която нежният пол действа смело и непредвидимо.

Атанас и Стефан са в студиото на Надкаст, за да разкажат повече за преживяването си в предаването.

Гледайте
цели епизоди на
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.