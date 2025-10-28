Ана-Шермин напусна „Ергенът: Любов в рая“, Дениз получи обяснение в любов и ледено мълчание от Виктор

Какво губим, когато печелим? Какво печелим, когато губим? Трима риалити герои в „Ергенът: Любов в рая“ потърсиха трудните отговори след драматична Церемония на розата. В центъра на събитията се озова бизнесменът Красимир, който трябваше да реши на кого да поднесе аленото цвете. След дълго, мъчително колебание, той избра фолкпевицата Киара и пренебрегна модела Ана-Шермин.

Следващият ход в сложната любовна игра направи софтуерният инженер Лъчезар. Докато посягаше към последната роза той трябваше да реши дали да я поднесе на атрактивната блондинка, владееща пет езика или на танцьорката Хени – две жени, към които не изпитва романтично привличане. Изборът му се спря на Ана-Шермин, но тя отказа цветето, след като прецени, че нито един мъж в най-горещото риалити не е подходящ за нея. Освен българката, израснала в Изрел, от предаването си тръгна Хени, която остана без роза и Лъчезар, чието цвете остана без дама.

Напускането на Ана-Шермин силно разстрои Красимир и го накара да преосмисли отношенията си с модела. Измъчван от чувство за вина и изпълнен с нови чувства, той реши да я покани на среща извън любовното имение и двамата, за пореден път, да потърсят отговорите.

Отдръпването му разклати емоционално Киара, която се почувства като победителка, но само за кратко.

Междувременно предприемачът Виктор разкри сърцето си пред психоложката Дениз. „Вечер лягам с мисълта за теб, сутрин ставам с мисълта за теб, защото много рядко се срещат хора като теб. Влюбен съм в теб! И не от днес, не от вчера. Много съм щастлив от този факт, защото си мислех, че след последния път най-вероятно повече няма да ми се случи“, каза той и я целуна дълго и страстно. Красивият миг обаче беше последван от ледено мълчание. След като прекара нощта с Виктор Дениз с изненада установи, че той я избягва и трескаво започна да търси причината за необяснимото му поведение.

Появата на нова жена в любовното имение - познатата от сезон 1 на „Ергенът“ Благовеста, по-известна като Бонбонова, също предизвика земетресение, най-вече под краката на Виктория. С влизането си чаровното миньонче покани на романтична среща обекта на желание на инфлуенсърката - фитнес треньора Тихомир.