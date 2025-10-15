Дениз и Габи срещу Ана-Шермин. Дойде ли краят на женското приятелство в „Ергенът: Любов в рая?“
Силното женско приятелство в „Ергенът: Любов в рая“ се пропука. Момичетата, които доскоро се подкрепяха, споделяха си, съветваха се една друга и с усмивка обсъждаха интригата, се разделиха на два лагера. В единия от тях, съвсем сама, остана моделът Ана-Шермин, която все по-силно дразни всички с високото си самочувствие, големите си изисквания, изтъкването на високия си стандарт и разказите за екзотични пътешествия.

Психоложката Дениз ясно показа, че е отегчена. „Всички разбрахме къде е била Шермин, колко езика знае, колко е умна, колко е красива, какви рокли има. Важно е да знаем това и да не го забравяме, тя се старае непрестанно да ни го напомня. Но на всички взе да ни писва да слушаме едно и също“, каза тя. Между инфлуенсърката Габриела и Ана-Шермин, които бяха неразделни приятелки, също прехвърчаха първите искри. Дори сдържаната юристка Кристина показа нетърпение към българката, израснала в Израел.

Отношенията между жените се нажежиха, след като мъжете заминаха на скаутски лагер из живописната природа на Родос, а тримата новодошли ергени се настаниха в любовното имение и предизвикаха нова, гореща динамика. Борсовият трейдър Радослав създаде приятни емоции в танцьорките Лили Естер и Натали, но, за всеобща изненада, покани на среща Ана-Шермин. Фитнес треньорът Тихомир развълнува сърцето на коафьорката Хени, но след това се върна при инфлуенсърката Виктория, с която играе стратегически. Ходът му жегна и двете. „За мен Виктория е крайно отчаяна, търси варианти със зъби и нокти някой да влезе в капанчето ѝ. Тихомир събуди моя интерес, но чакам мига, в който аз ще диктувам правилата“, каза Хени. Докато из имението хвърчаха стрели и остри реплики, софтуерният инженер Лъчезар, който харесва козметоложката Филипа, тихо успя да се доближи до нея. Засега той ѝ направи само масаж на стъпалата, но е очевидно, че ще се опита да стигне по-далеч.  

