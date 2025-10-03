Двама мъже в рая: Йовица обмисля брак, Красимир - развод

Когато си влюбен, виждаш света в най-красивите и деликатни нюанси. Въпреки че Йовица и Филипа се срещнаха наскоро в „Ергенът: Любов в рая“, художникът вече рисува розово бъдеще за двамата и дори планира да предложи брак на чаровната козметоложка, по която загуби ума си. „Аз съм на 34 години, не ми се губи време. Наиграл съм се, наживял съм се. Това, което ми липсва, е половинка в живота. Представям си Филипа като жената до себе си вбъдеще, с подписа“, призна македонецът и, може би на шега, обсъди бъдещата сватба и броя на децата.

Художникът е убеден, че той и любимата му ще оцелеят като двойка. Филипа също мечтае за стабилност и съзира потенциал във връзката им. „Йовица е моята мъжка версия, в него виждам решителност, адаптивност и креативност“, каза тя, но, на този етап остана предпазлива и категорично отхвърли опитите за интимна близост.

Докато някои риалити герои вече чуват Менделсон, други все по-трудно се изслушват. Отношенията между Ана-Шермин и Красимир влязоха в остра фаза. В момента диалогът им изглежда невъзможен. Бизнесменът се измори от безкрайните изисквания и оплаквания на избраницата си, и се почувства наранен от решението й да покани друг на среща. „Ти си жената, която претендира с интелектуално ниво, а държанието ти е детско. Предпочитам да знаеш един език по-малко, но да постъпваш в дадени ситуации ОК, вместо да знаеш един език повече и да постъпваш по този начин“, каза той на Ана, която излезе с инженера Стефан, за да натрие носа на бизнесмена. Конфликтът между двамата ескалира на традиционния банкет и изненада всички, които смятаха, че нервите на Красимир са здрави като корабни въжета.

„Днес видях края на търпението на Краси. Като че ли Ани очаква всичко да се случва по магическия начин, по който тя си го представя. Но, за съжаление, светът не работи така. Мисля, че Красимир ще я запознае с механиката му и тя ще се разочарова за пръв път“, коментира предприемачът Виктор.