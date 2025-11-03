Джан Микеле беше изгонен от рая, Натали се върна в ада на миналото

Любовният рай рязко отесня за Джан Микеле, който си позволи недопустимо поведение към Орлин. Бизнесменът беше изгонен от „Ергенът: Любов в рая“, след като подложи музиканта на серия от словесни нападки и, в пристъп на гняв, го наплю. „Става въпрос за системно поведение. Няма как да подлагаш на тормоз и унижения някого. Ще трябва да се разделим“, уведомиха го от продукцията. След напрегнат разговор с екипа на предаването, от който стана ясно, че решението за отстраняването му е категорично, Джан Микеле поиска да се срещне с Орлин, извини му се и си събра багажа. С него си тръгна и бижутерката Габриела, в чието лице той откри любовта.

Въпреки провокациите на Джан Микеле, Орлин запази самообладание. Музикантът, който е син на кмета на Монтана, обясни, че се е научил да отстоява себе си, но като спазва добрия тон, в годините, в които семейството му е било подложено на нападки.

Поведението на Джан Микеле шокира всички риалити герои, но най-силно разстрои любимата на Орлин, танцьорката Натали, която е чувствителна към импулсивно, неконтролируемо поведение. През сълзи тя призна, че като дете е била свидетел на домашно насилие. „Най-голямата ми болка са спомените. Да видиш как баща ти удря майка ти пред очите ти... Чувството е непоносимо, искаш да го изтриеш от главата си, но не можеш“, каза тя. Притеснена от избухванията на Джан Микеле, Натали предупреди Габриала да внимава за прояви на токсична ревност. Бижутерката изслуша съвета ѝ, но не зае позиция по възмутителния казус с Орлин.

След напускането на Джан Микеле в любовното имение продължи да витае напрежение. Вечерта завърши със скандал между бизнесмена Красимир и инфлуенсърката Габриела, които пожелаха едно и също - стаята на изгонения риалити герой, и се опитаха да я завладеят.