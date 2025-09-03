Екзотична танцьорка, красив финансов ум и гореща интимност в „Ергенът: любов в рая“

Eкзотична, уверена танцьорка и красив финансов ум влязоха в най-провокативното, коментирано и забавно риалити „Ергенът: Любов в рая“, и предизвикаха трус сред вече оформените двойки. Лили Естер, която е с нигерийски произход, вероятно ще бъде изкушение за много от мъжете.

„Съблазнявам с движение, разговор и поглед. Обичам да бъда себе си, когато всички около мен са фалшиви. Сложна личност съм, бързо и лесно се паля, но не се обиждам. Нямам слаби места“, каза танцьорката, която цени не материалното, а мъжествеността и честността. Тя покани на среща художника Йовица и не скри, че се е почувствала много приятно в компанията му. Козметоложката Филипа, която също го харесва, понесе стоически и с усмивка тяхното рандеву.

След Лили Естер в любовното имение пристигна финансистът Калоян - висок, обаятелен и общителен мъж, и веднага предизвика женското внимание. Самият той призна, че има слабост към интелигентните миньончета.

В „Ергенът: Любов в рая“ страстта се ражда бързо, но може да изтлее за секунди. Първата двойка се разпадна за броени дни, след като диджеят Неделчо се отдръпна от студентката по право Емили. Причината - между двамата има химия, но не и общи теми за разговор.

Физическото привличане обаче избухна с пълна сила между Емили и бизнесмена Красимир. Далеч от камерите двамата си размениха интимности, но тяхната близост остана в тайна за останалите риалити герои. Включително за модела Ана-Шермин, към която Краси демонстрира интерес като падна на колене и ѝ подари пръстен ден по-рано.