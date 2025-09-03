Екзотична танцьорка, красив финансов ум и гореща интимност в „Ергенът: любов в рая“
Екзотична танцьорка, красив финансов ум и гореща интимност в „Ергенът: любов в рая“

Eкзотична, уверена танцьорка и красив финансов ум влязоха в най-провокативното, коментирано и забавно риалити „Ергенът: Любов в рая“, и предизвикаха трус сред вече оформените двойки. Лили Естер, която е с нигерийски произход, вероятно ще бъде изкушение за много от мъжете. 

„Съблазнявам с движение, разговор и поглед. Обичам да бъда себе си, когато всички около мен са фалшиви. Сложна личност съм, бързо и лесно се паля, но не се обиждам. Нямам слаби места“, каза танцьорката, която цени не материалното, а мъжествеността и честността. Тя покани на среща художника Йовица и не скри, че се е почувствала много приятно в компанията му. Козметоложката Филипа, която също го харесва, понесе стоически и с усмивка тяхното рандеву.

След Лили Естер в любовното имение пристигна финансистът Калоян - висок, обаятелен и общителен мъж, и веднага предизвика женското внимание. Самият той призна, че има слабост към интелигентните миньончета.

В „Ергенът: Любов в рая“ страстта се ражда бързо, но може да изтлее за секунди. Първата двойка се разпадна за броени дни, след като диджеят Неделчо се отдръпна от студентката по право Емили. Причината - между двамата има химия, но не и общи теми за разговор.

Физическото привличане обаче избухна с пълна сила между Емили и бизнесмена Красимир. Далеч от камерите двамата си размениха интимности, но тяхната близост остана в тайна за останалите риалити герои. Включително за модела Ана-Шермин, към която Краси демонстрира интерес като падна на колене и ѝ подари пръстен ден по-рано.

Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.