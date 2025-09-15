Емили и Валентин рязко охладняха, инфлуенсърката Габи и Калоян неочаквано се сближиха. Секси морска битка разсмя всички

Седмицата, в която „Ергенът: Любов в рая“ вече ще се излъчва от понеделник до петък, стартира ударно. Горещите чувства се редуват с ледени емоционални душове, красивите признания вървят ръка за ръка с разочарования. А ревността си остава ревност, дори когато е наричана „териториалност“.

Ще избухне ли нова любов в рая? Всички си задават този въпрос, след като инфлуенсърката Габи покани на среща финансиста Калоян и двамата си подариха романтична вечер. „Той ми прилича на Григор Димитров. Спокоен е, приятно е с него. Но при мен всяка емоция е бурна. Надявам се Калоян да влезе в моето темпо и да ме слуша“, каза инфлуенсърката с ураганен темперамент. „Тя е забавен, искрен и общителен човек, и привлекателна дама“, заяви финансистът.

Романтичната си страна показа и предприемачът Джан Микеле, който изрецитира стихове на италиански на бижутерката Габи. „Започвам да се влюбвам в теб“, призна той и притисна силно брюнетката в обятията си. Толкова силно, че да не й хрумне да изследва друга „територия“. В сърцето на актьора Петър също се прокрадна ревност, след като любимата му, юристката Кристина, излезе на среща с фитнес треньора Стоян. Студентката по право Емили пък преживя неочакван шок и сложи край на кратката си, но страстна афера с модела Валентин, скандализирана от неприличното му предложение. А той реши да си пробва късмета при екзотината танцьорка Лили Естер.

Какво предстои? Може би отговорът е в ръцете на новото попълнение, танцьорката Хени. Тя влезе уверено в горещото риалити решена да вдигне още градусите и да разбърка картите.