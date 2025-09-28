Емили, Валентин, Пенко, Стоян, Атанас и Стефан напуснаха „Ергенът: Любов в рая“

Една жена и петима мъже си тръгнаха от най-горещото риалити „Ергенът: Любов в рая“ след серия от неочаквани ходове и смайващи обрати. Студентката по право Емили, моделът Валентин, лекарят Пенко, треньорът Стоян, търговeцът Атанас и неговият брат близнак, инженерът Стефан, се разделиха с приключението на остров Родос след напрегната Церемония на розата, на която нежният пол действа смело и непредвидимо.

Властта беше в ръцете на жените и те решаваха съдбата не само на мъжете, но и своето бъдеще. В нощта, в която кавалерите се оказаха 12, дамите - 11, а розите - само 8, драматичната развръзка беше неизбежна. Ергените, останали без роза, трябваше да напуснат. Според извънредния регламент на Церемонията жените без възможност да поднесат цвете, бяха длъжни да ги последват. „Докоснете ли обаче роза, оставате“, каза им водещата Райна Карайнева и ги остави сами да решат коя да отстъпи и да се прибере у дома.

Мнозинството настоя новодошлата фолкпевица Киара да напусне, а тя не скри, че подобна развръзка би я ядосала и огорчила. В този момент Емили направи своя ход. „Искаш ли да получиш моето право да дадеш роза на някого? Защото тази вечер не намирам нито един от мъжете за достоен, за да му подаря своето сърце“, каза тя и отстъпи мястото си в предаването на певицата. Шокиращото решение на Емили отприщи лавина от неочаквани жестове. Киара даде роза на бизнесмена Красимир, подклаждайки интрига между нея, него и модела Ана-Шермин. Бижутерката Габриела поднесе цвете на търговеца Джан Микеле, хореографката Натали - на музиканта Орлин, козметоложката Филипа - на художника Йовица, инфлуенсърката Габи - на финансиста Калоян, а психоложката Дениз - на предприемача Виктор. Юристката Кристина даде не само роза, но и целувка на актьора Петър, който не скри вълнението си.

Романтиката обаче бързо отстъпи пред факта, че на масата е останала само една роза. Съдбата ѝ се оказа в ръцете на Ана-Шермин, която прокара пръсти по алените листа. „Аз имам право да дам роза тази вечер, защото се докоснах до нея. Но реших, че не искам да давам своя отговор сега, предпочитам да го запазя за по-късен етап“, обяви тя и предизвика смут сред риалити героите.

Водещата Райна Карайнева напомни, че в живота няма вакуум и розата трябва да намери своя притежател. Право да вземе най-важното решение за вечерта получи танцьорката Лили Естер. Вместо на някой от мъжете, тя поднесе розата на коафьорката Хени, с която стана близка в предаването, и така доказа, че в приятелството има голяма доза любов. След първоначалната изненада, раят беше огласен от смях. Оставащите и напускащите най-горещото риалти се прегърнаха за последен път, и Емили, Валентин, Пенко, Стоян, Атанас и Стефан поеха към дома.