„Ергенът: Любов в рая": Гневът на Габи удари Калоян като лятна буря, Краси охлади еротичния порив на Ана-Шермин

Доскоро тя посрещаше всяка ситуация със смях и ирония. Инфлуенсърката Габи обаче неочаквано скри усмивката си, превърна се в тъмен облак и изсипа гръмотевици, придружени със сълзи, в „Ергенът: Любов в рая“.

Гневът ѝ се стовари върху любимия ѝ Калоян след като той се прибра от скаутския лагер и ѝ поднесе ръчно направен подарък - семпло колие и обеци от тревите на Родос, с което искаше да я зарадва. Габи обаче очакваше по-голямо старание и креативност от него или поне класически букет, какъвто получиха останалите момичета. Огнената брюнетка реши, че финансистът не иска да прави по-големи или по-романтични жестове за нея и в сърцето ѝ се отприщи емоционална буря.

„Винаги мъжете са ме ухажвали, грижили са се за мен. А сега идва Калоян и ми носи листа! Аз съм толкова любящ човек, не ми трябва такъв темерут до мен. Жал ми е за мен самата, че трябва да се моля на мъж за малко отношение. Можеше да съм като Ана - да искам часовници, коли, яхти, хеликоптери, но аз не му искам пари, почивки, апартаменти, къщи и коли. Искам просто да го е грижа!“, каза Габи и избухна в сълзи. Калоян, който се опита да изрази чувствата си и очакваше оригиналният му подход да бъде оценен, остана шокиран от реакцията на инфлуенсърката.

Тридневната раздяла подейства емоционално на всички двойки в любовното имение. След първоначалното напрежение козметоложката Филипа и художникът Йовица отново намериха пътя един към друг. Танцьорката Натали се сгуши в музиканта Орлин, с когото се почувства спокойна и разбрана. А актьорът Петър обяви любимата си, юристката Криси, за жена за пример, след като разбра, че в негово отсъствие тя не е флиртувала с новите ергени.

Не всички двойки обаче преживяха любовен ренесанс. Инфлуенсърката Виктория се ядоса на фитнес треньора Тихомир, че той се придържа твърде плътно към уговорката им да играят заедно и че не иска да се обвърже с нея. А моделът Ана-Шермин не успя да съблазни бизнесменът Красимир, който се колебае между нея и фолкпевицата Киара, въпреки че приложи впечатляваща еротична стратегия.