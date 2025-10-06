„Ергенът: Любов в рая“: Имат ли розите бодли или защо Петър и Джан Микеле се държат като убодени?

Твърде лесно ли се обиждат мъжете? Прекаляват ли с провокациите жените? Новата седмица в „Ергенът: Любов в рая“ роди нови горещи въпроси.

В понеделник представителите на силния пол решиха, че любимите им рози имат бодли и регираха бурно.

Бизнесменът Джан Микеле прецени, че Габриела не оценява достатъчно романтиката и старанието му. Раздразнен, че тя забелязва жестовете на останалите мъже към техните половинки и притеснен от възможността приятелите му отвън да го видят в нежелана от него светлина, той се вбеси и реши да лиши бижутерката от роза на следващата церемония. „Няма да ти позволя да ме излагаш! Дотук бях! Събирам си багажа още сега и си тръгвам. Пожелавам ти да срещнеш много по-добър от мен!“, отсече той и си легна сам и ядосан. „Не искам постоянно да стъпвам на тръни и да си меря думите. С теб трябва да съм спокойна, а не да се притеснявам как ще реагираш и какво ще кажеш“, отвърна тя, но преглътна острите му думи и дори се опита да го успокои.

Междувременно актьорът Петър се обиди на юристката Кристина, която коментира предишните си връзки пред него и останалите риалити герои. „Криси се притеснява да проявяваме близост, но не се притеснява да говори за бившите си. На кой мъж му е приятно да слуша за един, за втори, за трети...“, огорчено каза той. Според Петър, юристката го злепоставя с истории от миналото си.

Криси обаче не разбира как е възможно миналото ѝ да засяга чувствата му и твърди, че няма нищо против да знае детейли за неговото. „Петър на моменти не може да се владее, дребни неща го изнервят. А аз не искам да бъда с някой, с когото да си меря думите и да се притеснявам, че най-малкото нещо може да го обиди“, каза тя, а от очите ѝ бликнаха сълзи.