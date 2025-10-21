„Ергенът: Любов в рая“: Виктория наруши правилата на собствената си игра, Филипа стъпи върху тънък лед
В сложна игра, която изисква остър ум и хладно сърце, влязоха две от най-емоционалните риалити героини в „Ергенът: Любов в рая“. Дали ще намерят баланс и ще направят умни ходове или ще се окажат от страната на губещите?

Преди дни инфлуенсърката Виктория сключи сделка с фитнес треньора Тихомир. Двамата се разбраха да играят заедно, докато не открият по-подходяща половинка. Както в живота, така и в най-горещото риалити, скоро се оказа, че нищо не е „просто бизнес“. Виктория започна да се влюбва, а Тихомир, стреснат от чувствата ѝ, ясно показа, че не е готов за по-голяма близост. Победена в собствената си игра, инфлуенсърката не скри огорчението си. „Понякога емоциите говорят много повече от това, което се опитваме да кажем или извъртим“, каза тя, а по лицето й се търкулнаха сълзи. Виктория предположи, че Тихомир се  пази да не се влюби и да остане с разбито сърце, но не допусна, че той стриктно се придържа към уговорката им.

Междувременно Филипа стъпи върху тънък лед. Козметоложката даде надежда на софтуерния инженер Лъчезар като дълго говори с него, позволи му да масажира стъпалата ѝ и да я прегърне. Окуражен, той ѝ поднесе роза и реши да се бори за нея въпреки конкуренцията на Йовица.

Когато художникът се върна в любовното имение, Филипа се отдръпна от Лъчезар. Потънала в обятията на македонеца тя му призна, че е скъсила дистанцията със софтуерния инженер, но обясни поведението си като проява на добро възпитание. Ходовете й предизвикаха вълна от коментари сред жените. Юристката Кристина и психоложката Дениз бяха категорични, че Филипа е дала зелена светлина на Лъчезар и го е подлъгала да търси вниманието ѝ. Дали той ще се осмели да мине на зелено и как ли ще го посрещне Йовица на територията, която смята за своя? 

