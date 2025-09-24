Фолк певицата Киара притесни жените в „Ергенът: Любов в рая“, Джан Микеле разгневи мъжете

Следвай ни:

Следвай ни:

Доскоро мъжете в „Ергенът: Любов в рая“ се чувстваха застрашени от новодошлите близнаци Атанас и Стефан. Сега обаче напрежението рязко ще се пренесе сред жените, след като през синята порта в най-горещото риалити предстои да влезе атрактивна, самоуверена блондинка.

Фолк певицата Киара, позната от сезон 3 на „Ергенът“, ще предизвика притеснение не само с присъствието си, но и с отказа да се съобразява с любовното статукво. „Не ме интересува кой ме гледа накриво. Ще разделям двойки“, обяви тя. Реакцията не закъсня. Танцьорката Хени я обяви за „нахакана и разкрепостена“, а козметоложката Филипа описа подхода ѝ като „скандален“.

По време на традиционния банкет риалити героите си размениха нова порция откровения, които предизвикаха смях, гняв, ревност и романтични признания. В окото на бурята този път се озоваха Джан Микеле и Габриела, които не крият чувствата си. „Ако бях на мястото на Габи, щях да се чувствам задушена от Джани“, каза психожката Дениз, която смята, че предприемачът не дава възможност на бижутерката да се изяви. Българинът с гореща италианска кръв пък сложи откровената Дениз, бизнесмена Виктор, актьора Петър и музиканта Орлин в графата „фалшиви герои, които играят роля само заради шоуто“ и разгневи мъжете с твъдението, че хвърлят неуместни погледи към неговото момиче. Кофликт избухна и между две от най-емоционалните жени. Емили засегна инфлуенсърката Габи по деликатна тема, а извинението ѝ не беше прието.

В океана от бурни емоции една двойка намери своя пристан. Юристката Криси, която е сред най-сдържаните риалити героини, отвори сърцето си пред Петър и каза, че той е важен за нея. Думите ѝ стоплиха актьора, който отдавна чака подобно признание. „Ние сме като плюса и минуса на батерията. Противоположностите се привличат“, каза той уверен в светлото бъдеще на тяхната двойка.