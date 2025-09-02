Годежен пръстен и неприлично предложение още в първите часове в „Ергенът: любов в рая“

Следвай ни:

Следвай ни:

Броени часове след старта на най-чаканото и горещо риалити в тв ефира „Ергенът: любов в рая“ събитията се развиха с шеметна скорост. Бизнесменът Красимир падна на колене пред модела Ана-Шермин и сложи пръстен на ръката ѝ, а останалите участници започнаха да скандират „Горчиво!“. „Диамантът ме впечатли, но само с един пръстен няма да мине! Трябва да ми покаже, че съм специална“, обяви Ана и описа какви качества трябва да притежава мъжа на мечтите ѝ – богат, кавалер, с широка обща култура и отговорен. Първата среща с Краси обаче не оправда очакванията ѝ.

Симпатии се появиха между бижутерката Габи и момчето с бурна италианска кръв Джан Микеле. Бизнесменът Виктор беше пленен от модела Дениз, а тя също не скри, че го харесва. Ослепителната Натали остави без думи лекаря Пенко, а музикантът Орлин я вдигна на ръце. Видяхме и първата целувка между студентката по право Емили и дижея Неделчо. В късните часове участничката получи неприлично предложение и се усамоти с един от мъжете на място без камери. Кой е той колко интимно близки са станали двамата, скоро ще стане ясно.

Докато риалити героите се опознаваха – някои отдалеч, а други от съвсем къса дистанция, водещата Райна Караянева обяви, че скоро в „Ергенът: Любов в рая“ ще влязат още търсачи на силни чувства и емоции. Според правилата, всяка седмица някой ще трябва да се раздели с мечтата за голямата любов. Това ще се случи след церемонията на розите. Изненадата е, че през този напълно различен сезон и мъжете, и жените ще поднасят рози.