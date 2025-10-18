Инфарктна церемония на бялата роза, шах и мат за царицата на схемите в „Ергенът: Любов в рая“

В петък, след като слънцето се скри, Церемонията на бялата роза извади дълбоко скрити колебания, съмнения, желания и страсти, и се превърна в тест за отношенията в най-горещото риалити. По регламент тримата нови ергени трябваше да поднесат не червена, а бяла роза на момичето, което ги е впечатлило най-силно. Битката за вниманието на фитнес треньора Тихомир, борсовия трейдър Радослав и софтуерния инженер Лъчезар сред някои от риалити героините беше тиха, но интензивна. Притеснението на момичетата, че могат да си тръгнат, отприщи креативност. Тествани бяха различни оръжия - от безмълвен флирт с поглед под тънка очна линия до кулинарни хватки. Някои стратегии проработиха, други се провалиха.

Донякъде очаквано, Тихомир поднесе роза на инфлуенсърката Виктория, с която сключи сделка да играе заедно, докато всеки от двамата намери по-подходящ партньор. „Комуникацията ми с Вики е най-естествена. Всичко, което сме си казали, много ни свързва“, каза той. Но инициаторката на бизнес плана потъна в собствената си схема. “Мислех, че и двамата играем, въпреки че май грам не играем и просто нещата започват да се случват. Няма да остане само бизнес и аз ще се наиграя много жестоко. Царицата на схемите ще влезе в схема“, засмя се Виктория.

Освен нея, още две риалити героини получиха бели рози. Лъчезар поднесе цвете на козметоложката Филипа, а Радослав - на танцьорката Лили Естер. Изборът им вероятно е изненадал очарователната Натали, от която и тримата нови ергени са привлечени. В техните очи тя е съвършена - невинна, нежна, естествена, скромна, земна и истинска. На Церемонията на бялата роза обаче нещо им попречи да ѝ покажат колко много я харесват. Дали ще имат втори шанс?