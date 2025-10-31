Лимбо в рая: Паднаха ли под летвата Джан Микеле и Ана-Шермин?

„Колко ниско сте готови да паднете в името на любовта?“. С този провокативен въпрос водещата Райна Караянева предложи на риалити героите в „Ергенът: Любов в рая“ да танцуват лимбо и предизвика еуфория около басейна. Някои участници обаче трябваше да си припомнят, че има и летва на поведение, под която не бива да се минава.

След като се завърна в любовното имение, моделът Ана-Шермин реши да се докаже като кралицата на скандала. Тя обаче предизвика възмущение, след като си позволи да обсъжда конкретен мъж от миналото на Дениз. „Не става въпрос за моето минало, защото то не е кой знае какво. Просто е нечовешко да се говори за някого, когото вече го няма на този свят“, каза психоложката. Актьорът Петър пък описа намеците на Ана-Шермин, свързани с личния живот на Дениз, като „евтина провокация“.

Късно вечерта фокусът на вниманието се премести върху Джан Микеле, който все повече притеснява останалите с избухливостта си и засилва словесните си нападки срещу музиканта Орлин. По време на вечеря, в пристъп на гняв, бизнесменът наплю музиканта и се похвали с недопустимата си постъпка пред Красимир. Екипът на продукцията го предупреди, че поведението му започва да прилича на тормоз и няма да бъде толерирано.

В края на изпълнената с напрежение седмица появата на две нови лица в рая остана на втори план. Фолкпевицата и модел Гергана, познатата от сезон 1 на „Ергенът“ и строителният предприемач Денислав обаче със сигурност тепърва ще предизвикат нови страсти в най-горещото риалити.