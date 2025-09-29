Любовен триъгълник в рая: Краси, Киара и Ана-Шермин пишат нова геометрия

Любовен триъгълник със стройни бедра и нестабилна основа се оформи в най-горещото риалити „Ергенът: любов в рая“. Фолкпевицата Киара, моделът Ана-Шермин и бизнесменът Краси сложиха начало на нова, чувствена геометрия на остров Родос и предизвикаха много въпроси. Коя от жените ще задържи и спечели вниманието на най-зрелия мъж в предаването? Дали самият той няма да падне от два стола върху горещия пясък?

Ана-Шермин е убедена, че тя ще излезе победител в любовното състезание, защото може да предложи не само красива опаковка, но и вълнуващо съдържание. Киара обаче смята конкурентката си за неуверена и залага на най-силните си страни - естествена красота и чар. Предстоящата ѝ среща с Красимир ще покаже дали той търси тези качества в една жена.

Любовта обаче не винаги е фигура с много ъгли или пък сложно уравнение. Понакога тя е романтично чувство и грижа за другия. „Това, което търся в една жена, си ти. Твоите малки жестове ме докосват“, призна финансистът Калоян на инфлуенсърката Габи и разкри, че е напът да се влюби в нея. „Ти си много добро, възпитано, красиво и интелигентно момче“, отвърна му тя, сравни го с тенисиста Григор Димитров и така сложи началото на красив мач с неясен край.