Любовен триъгълник в рая: Краси, Киара и Ана-Шермин пишат нова геометрия
Любовен триъгълник в рая: Краси, Киара и Ана-Шермин пишат нова геометрия

Любовен триъгълник със стройни бедра и нестабилна основа се оформи в най-горещото риалити „Ергенът: любов в рая“. Фолкпевицата Киара, моделът Ана-Шермин и бизнесменът Краси сложиха начало на нова, чувствена геометрия на остров Родос и предизвикаха много въпроси. Коя от жените ще задържи и спечели вниманието на най-зрелия мъж в предаването? Дали самият той няма да падне от два стола върху горещия пясък?

Ана-Шермин е убедена, че тя ще излезе победител в любовното състезание, защото може да предложи не само красива опаковка, но и вълнуващо съдържание. Киара обаче смята конкурентката си за неуверена и залага на най-силните си страни - естествена красота и чар. Предстоящата ѝ среща с Красимир ще покаже дали той търси тези качества в една жена.

Любовта обаче не винаги е фигура с много ъгли или пък сложно уравнение. Понакога тя е романтично чувство и грижа за другия. „Това, което търся в една жена, си ти. Твоите малки жестове ме докосват“, призна финансистът Калоян на инфлуенсърката Габи и разкри, че е напът да се влюби в нея. „Ти си много добро, възпитано, красиво и интелигентно момче“, отвърна му тя, сравни го с тенисиста Григор Димитров и така сложи началото на красив мач с неясен край.

Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.