Любовен триатлон и състезание по ревност в рая

С любовен триатлон, преливащ в състезание по ревност, стартира новата седмица в „Ергенът: Любов в рая“. Мъжете изразходиха много емоции и калории, а жените, буквално и преносно, се забавляваха на техен гръб.

Представителите на силния пол трябваше да докажат, че мускулите им не са само декоративна украса и влязоха в поредица от състезания, в които риалити героините бяха техния нежен товар. Първото място в лицевите опори, спринта и вдигането на 48-килограмова тежест на име Ана-Шермин спечели бизнесменът Красимир. Номер 1 по инат пък се оказа предприемачът Джан Микеле - въпреки че се контузи, той настоя да участва във всички битки и предизвика спор къде точно минава границата между мъжеството и безразсъдството. Комедиен елемент в битката на плажа внесе инфлуенсърката Габи като нагледно доказа, че изпъкналите, секси форми са абсолютно несъвместими с триатлона.

Състезанието по издръжливост преля в състезание по ревност, предизвикано от атрактивните близнаци Атанас и Стефан. С появата си в най-горещото риалити двамата развълнуваха жените и изнервиха мъжете. Актьорът Петър се подразни, след като юристката Кристина одобри външния вид на новодошлите. „Когато влязоха новите момчета, ти и Дениз реагирахте с отворени обятия, започнахте да ги разпитвате и ти каза, че изглеждат много добре. Когато си с мен не мога да позволя да говориш за други мъже. Не защото си мое притежание, а защото, като жена, трябва да ми запазиш достойнството, иначе е лека проява на неуважение. Моля те да не бъркаш доброто ми отношение със слабост“, каза той. Криси пък заяви, че не се е държала непристойно и определи реакцията му като преувеличена.

Предприемачът Виктор също се притесни, че Дениз е била твърде приветлива с близнаците и поиска обяснение. „Ти споменаваш, че не си ревнив, но си протеткивен. На мен това ми харесва, но само до някаква степен“, отвърна тя. Ще ескалира ли ревността, когато новодошлите мъже активно започнат да флиртуват? Ще се разклатят ли двойките, които досега изглеждаха бетонирани? Очаквайте изненади в рая...