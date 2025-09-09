Натали се превърна в ябълката на раздора, Ана-Шермин се сблъска челно с Шекспир в „Ергенът: Любов в рая“

Една красива жена е на път да се превърне в ябълката на раздора в „Ергенът: Любов в рая“. За сърцето на очарователната Натали открито, но джентълменски вече се борят финансистът Калоян и музикантът Орлин. Лекарят Пенко също иска да флиртува със синеоката танцьорка, но нещо му пречи - понякога това са по-напористите му конкуренти, а друг път - собственото му притеснение. Самата Натали се колебае дали да избере сериозния, земен Калоян или да се впусне в любов с Орлин, който я кара да лети и да се смее. Дилемата е класическа: дали ще послуша ума или ще се довери на сърцето?

Романтична драма с елементи на комедия пък се разиграва в шатрата, в която се усамотиха Ана-Шермин и Краси. Бизнесменът направи красив жест за своята избраница, като ѝ прочете стихове на Шекспир. Двамата обаче се оплетоха кое е сонет, какъв е сюжетът и има ли някъде скрит сюнет. Въпреки че между моделът и бизнесменът не всичко върви ритмично като в английска поема, Ана поощрява еволюцията на кавалера си. „В началото си помислих, че се интересуваш повече от външня ми вид, а в момента ти ми показа една дълбочина в теб, която не знаех изобщо че съществува“, заяви тя, впечатлена от старанието му. „Ана успя да отвори част от моето сърце“, допълни той и ѝ понесе бяла роза, изтощен от изисквания и романтика.

Розите обаче тепърва ще решават съдби. Водещата Райна Караянева влезе в рая и подсети риалити героите, че най-важната церемония предстои, а властта ще бъде в ръцете на дамите.